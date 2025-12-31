Nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji za dinar

IndeksOnline pre 3 sata
Nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji za dinar

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne maloprodajne cene goriva koje će važiti od danas do petka, 9. januara.

Vozače u Srbiji na pumpama očekuju nešto niže cene, s obzirom na to da su i dizel i benzin pojeftinili za po jedan dinar po litru. Prema najnovijem cenovniku, maksimalna cena evrodizela na pumpama u narednih sedam dana iznosiće 193 dinara, dok će se litar benzina evropremijum BMB 95 prodavati po ceni od 176 dinara. Ova korekcija cena deo je redovnog usklađivanja koje se vrši svakog petka, kada nadležno ministarstvo objavljuje nove iznose maksimalnih maloprodajnih
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Vučić o energetskoj situaciji i NIS-u pod američkim sankcijama

Vučić o energetskoj situaciji i NIS-u pod američkim sankcijama

Naslovi.ai pre 1 sat
NIS u "rokovima": Hoće li rešenje biti poznato ranije ili će 15. januar biti dan konkretne odluke o budućnosti kompanije

NIS u "rokovima": Hoće li rešenje biti poznato ranije ili će 15. januar biti dan konkretne odluke o budućnosti kompanije

Euronews pre 1 sat
Objavljene cene goriva koje će važiti u prvih devet dana 2026.

Objavljene cene goriva koje će važiti u prvih devet dana 2026.

Morava info pre 4 sati
Gorivo u Srbiji jeftinije za dinar

Gorivo u Srbiji jeftinije za dinar

Jugmedia pre 5 sati
Jeftinije gorivo na pumpama

Jeftinije gorivo na pumpama

Vesti online pre 5 sati
Nove cijene goriva – dizel i benzin jeftiniji za dinar

Nove cijene goriva – dizel i benzin jeftiniji za dinar

Sandžak press pre 5 sati
Cene goriva: Dizel i benzin do 9. januara jeftiniji za po dinar

Cene goriva: Dizel i benzin do 9. januara jeftiniji za po dinar

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Doček Nove godine bez dinara - Evo kako Srbi slave, a ne potroše ni paru

Doček Nove godine bez dinara - Evo kako Srbi slave, a ne potroše ni paru

Kamatica pre 18 minuta
Srbija među zemljama najspremnijim za primenu veštačke inteligencije

Srbija među zemljama najspremnijim za primenu veštačke inteligencije

Vreme pre 12 minuta
Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Radio sto plus pre 3 minuta
Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Serbian News Media pre 12 minuta
Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,30 dinara

Serbian News Media pre 12 minuta