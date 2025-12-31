Nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji za dinar

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne maloprodajne cene goriva koje će važiti od danas do petka, 9. januara.

Vozače u Srbiji na pumpama očekuju nešto niže cene, s obzirom na to da su i dizel i benzin pojeftinili za po jedan dinar po litru. Prema najnovijem cenovniku, maksimalna cena evrodizela na pumpama u narednih sedam dana iznosiće 193 dinara, dok će se litar benzina evropremijum BMB 95 prodavati po ceni od 176 dinara. Ova korekcija cena deo je redovnog usklađivanja koje se vrši svakog petka, kada nadležno ministarstvo objavljuje nove iznose maksimalnih maloprodajnih