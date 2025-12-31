Nova godina se približava Evropi: doček u Japanu, Severnoj i Južnoj Koreji

Kurir pre 2 sata  |  Telegraf/Agencije
Nova godina se približava Evropi: doček u Japanu, Severnoj i Južnoj Koreji

Nova 2026. godina dočekana je u Japanu, Severnoj Koreji i Južnoj Koreji u 16 časova po srednjeevropskom vremenu, pri čemu je u mnogim delovima Tokija bio otakzan javni doček zbog bezbednosnih razloga.

Kako navodi Gardijan, javni dočeci otkazani su šestu godinu zaredom. Doček je, između ostalog, otkazan na glavnoj železničkoj stanici Šibuja. Doček u Seulu organizovan je na Trgu Gvangvamun, uz vatromet i lajt šou. Nova godina je u 13 časova po srednjeevropskom vreemnu dočekana na istočnoj obali Australije, uz vatromer u Sidneju kod opere, Melburnu i drugim gradovima. Sat vremena pre Australije Novi Zeland je dočekao Novu godinu u 12 časova po srednjeevropskom
