Mini-odmor već na startu 2026: Ovo je detaljan kalendar neradnih dana, čeka nas rekordan broj produženih vikenda

Mondo pre 19 minuta
S obzirom na to da 1. i 2. januar kao neradni dani padaju u četvrtak i petak, mnogi će povezati sa vikendom i obezbediti mini - odmor od četiri slobodna praznična dana na samom početku 2026, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Samo par dana kasnije sledi Božić, koji pravoslavni vernici obeležavaju 7. januara pada u sredu i to je zvanični neradni dan s tim što je Vlada Srbije nedavno predložila i da 6. januar odnosno Badnji dan takođe bude neradni. Sredinom februara povodom Sretenja - Dana državnosti građani će imati 15, 16. i 17. februar slobodno. U martu pravoslavne vernike neće imati neradne dane, ali pripadnici islamske zajednice praznuju petak 20. mart kada obeležavaju Prvi dan
