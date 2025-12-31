Zborovi Novog Sada pozivaju: Novu godinu ispratiti odavanjem počasti za žrtve nadstrešnice

Zborovi građana Novog Sada pozvali su da doček 2026. godine na Trgu slobode.

Kako su naveli, pozivaju građane da novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra 2024. godine, piše portal 021. "Danas ne slavimo. Danas svedočimo. Dok se odgovorni spremaju za vatromet, mi se spremamo za istinu", navode Zborovi, prenosi portal 021. Pozivaju građane da 2026. godinu isprate "dostojanstveno i u tišini". A post shared by Zborovi Novog Sada (@zborovinovisad) "16 minuta ćutnje. 14 meseci.