Pomen poginulima 1. januara ispred Železničke stanice: "Novi Sad pamti, ali ne ćuti"

Studenti i zborovi najavili su za četvrtak, 1. januar, skup ispred Železničke stanice povodom odavanja pošte poginulima pre 14 meseci u Novom Sadu.

Pomen i odavanje 16-minutne pošte počeće, simbolično, u 11.52h, vreme kada je i tog 1. novembra 2024. godine nadstrešnica pala i ubila 16 ljudi, a teško ranila jednu. "Novi Sad pamti. Ali Novi Sad ne ćuti, i nikada neće - dok odgovorni za njihovu smrt ne budu privedeni pravdi", najavili su u saopštenju. Kako su dodali, "ne možemo da počnemo sa novom pričom dok ne završimo sa starom". "Ne možemo da idemo napred dok ne dobijemo dugo čekanu pravdu. Sutra nije početak,