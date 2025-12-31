Pomen poginulima 1. januara ispred Železničke stanice: "Novi Sad pamti, ali ne ćuti"

Radio 021 pre 47 minuta  |  021.rs
Pomen poginulima 1. januara ispred Železničke stanice: "Novi Sad pamti, ali ne ćuti"

Studenti i zborovi najavili su za četvrtak, 1. januar, skup ispred Železničke stanice povodom odavanja pošte poginulima pre 14 meseci u Novom Sadu.

Pomen i odavanje 16-minutne pošte počeće, simbolično, u 11.52h, vreme kada je i tog 1. novembra 2024. godine nadstrešnica pala i ubila 16 ljudi, a teško ranila jednu. "Novi Sad pamti. Ali Novi Sad ne ćuti, i nikada neće - dok odgovorni za njihovu smrt ne budu privedeni pravdi", najavili su u saopštenju. Kako su dodali, "ne možemo da počnemo sa novom pričom dok ne završimo sa starom". "Ne možemo da idemo napred dok ne dobijemo dugo čekanu pravdu. Sutra nije početak,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Radio 021 pre 32 minuta
Zborovi Novog Sada pozivaju: Novu godinu ispratiti odavanjem počasti za žrtve nadstrešnice

Zborovi Novog Sada pozivaju: Novu godinu ispratiti odavanjem počasti za žrtve nadstrešnice

Nova pre 2 sata
Zahtevamo pravdu, zahtevamo odgovornost: Nova studentska šetnja sutra u Nišu

Zahtevamo pravdu, zahtevamo odgovornost: Nova studentska šetnja sutra u Nišu

Jug press pre 3 sata
Zborovi Novog Sada pozivaju: Novu godinu ispratiti odavanjem počasti za žrtve nadstrešnice

Zborovi Novog Sada pozivaju: Novu godinu ispratiti odavanjem počasti za žrtve nadstrešnice

N1 Info pre 4 sati
Novosađani pozvani da na Trgu slobode isprate 2025. u tišini, sutra kod Železničke stanice pomen poginulima

Novosađani pozvani da na Trgu slobode isprate 2025. u tišini, sutra kod Železničke stanice pomen poginulima

NoviSad.com pre 4 sati
Novosadski zborovi: Dok se odgovorni spremaju za vatromet, mi se spremamo za istinu

Novosadski zborovi: Dok se odgovorni spremaju za vatromet, mi se spremamo za istinu

Vreme pre 4 sati
Pomen ljudima: Okupljanje kod železničke stanice u četvrtak u 11.52

Pomen ljudima: Okupljanje kod železničke stanice u četvrtak u 11.52

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Regioni, najnovije vesti »

Pomen poginulima 1. januara ispred Železničke stanice: "Novi Sad pamti, ali ne ćuti"

Pomen poginulima 1. januara ispred Železničke stanice: "Novi Sad pamti, ali ne ćuti"

Radio 021 pre 47 minuta
Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ – ustanova koja se dva puta dizala iz pepela

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ – ustanova koja se dva puta dizala iz pepela

Jugmedia pre 16 minuta
Vozilo sa bočne strane zgužvano: Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine, jedna osoba povredjena (FOTO)…

Vozilo sa bočne strane zgužvano: Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine, jedna osoba povredjena (FOTO)

RINA pre 42 minuta
Jedno vozilo sa bočne strane poprilično oštećeno: Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine, jedna osoba…

Jedno vozilo sa bočne strane poprilično oštećeno: Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine, jedna osoba povredjena (FOTO)

RINA pre 46 minuta
Od siline udara vozilo zgužvano! Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine. Ima povređenih.

Od siline udara vozilo zgužvano! Žestok sudar u strogom centru Čačka uoči dočeka Nove godine. Ima povređenih.

Dnevnik pre 16 minuta