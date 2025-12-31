Niški i novosadski studenti 1. januara obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi niškog Univerziteta pozvali su građane da se sutra, 1. januara, okupe u centru grada kako bi obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Takođe, novosadski studenti i zborovi najavili su za 1. januar pomen ispred Železničke stanice povodom odavanja pošte poginulima pre godinu dana u tom gradu. Okupljanje u Njišu je zakazano u 15 sati na raskrsnici kod Ureda, odakle će prošetati do mosta kod Tvrđave, gde će sa 16 minuta tišine odati poštu za 16 stradalih ljudi u nesreći u Novom Sadu. „Četrnaest meseci kasnije, pravda još uvek nije stigla, niko nije odgovarao za njihove izgubljene živote“, napisali