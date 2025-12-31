Svet dočekuje Novu godinu - Kiribati prvi zakoračili u 2026, vatrometi u Japanu, Južnoj i Severnoj Koreji

Veći deo istočne obale Australije dočekao je novu 2026. godinu uz vatromet, svetlosne predstave i zone za zabave. Novi Zeland dočekao je Novu godinu sat vremena pre, u 12 časova po srednjeevropskom vremenu uz vatromet i proslave širom zemlje.

Raznolik vatromet priređen je u Sidneju kod Opere, ali i u Melburnu i drugim gradovima. Sat vremena pre ponoći po lokalnom vremenu, na plaži Bondi u Sidneju održana je minuta tišine za žrtve napada 14. decembra u kome je 15 osoba ubijeno, a više desetina povređeno. Pre Australije i Novog Zelanda, Nova godina stigla je na pacifička ostrva Samoa, Tonga i Kiritimati (Uskršnja ostrva), gde su stanovnici dočekali 2026. uglavnom na plaži ili plažnim barovima. Kod njih