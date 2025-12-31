Nova godina dočekana u Japanu, Severnoj i Južnoj Koreji

Nova 2026. godina dočekana je danas u Japanu, Severnoj Koreji i Južnoj Koreji u 16 časova po srednjeevropskom vremenu, pri čemu je u mnogim delovima Tokija bio otkazan javni doček iz bezbednosnih razloga.

Kako navodi Gardijan, javni dočeci otkazani su šestu godinu zaredom. Doček je, između ostalog, otkazan na glavnoj železničkoj stanici Šibuja. Doček u Seulu organizovan je na Trgu Gvangvamun, uz vatromet i lajt šou. Nova godina je u 13 časova po srednjeevropskom vreemnu dočekana na istočnoj obali Australije, uz vatromer u Sidneju kod opere, Melburnu i drugim gradovima. Sat vremena pre Australije Novi Zeland je dočekao Novu godinu u 12 časova po srednjeevropskom