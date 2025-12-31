FOTO VIDEO Nova godina stigla u Australiju: Pogledajte spektakularan vatromet u Sidneju

Nova godina je zvanično počela u Australiji uz spektakularan vatromet.

Pirotehnička sredstva ispaljena su sa čuvenog Sidnejskog lučkog mosta i zgrade Sidnejske opere, dok su okupljene mase posmatrale prizor. Happy New Year Australia! Here’s the fireworks display at Sydney Harbour Bridge! #NewYear pic.twitter.com/QW0fWFGDBP — Untoz (@Untozx) December 31, 2025 Sat vremena pre nego što je časovnik otkucao ponoć, Sidnej je zastao i minutom ćutanja odao poštu žrtvama napada na plaži Bondi. Lučki most bio je osvetljen belom bojom kao simbol