FOTO VIDEO Oni već slave: Nova godina stigla na Kiribate, pa Novi Zeland

Nova pre 48 minuta  |  Autor: Nova.rs
FOTO VIDEO Oni već slave: Nova godina stigla na Kiribate, pa Novi Zeland

Pacifička država Kiribati prva je dočekala Novu godinu.

Njeno najveće ostrvo, Kiritimati, ušlo je u 2026. godinu u 11 časova po srednjoevropskom vremenu. Sledeći se od 2025. godine oprostio Novi Zeland. HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 31, 2025 Stanovnici Oklanda ušli su uz šareni vatromet iznad Skaj Tauera, najveće zgrade na Novom Zelandu. Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

„Ukupno 3.500 raketa lansirane sa različitih spratova“: Novi Zeland vatrometom dočekao Novu 2026. (VIDEO)

„Ukupno 3.500 raketa lansirane sa različitih spratova“: Novi Zeland vatrometom dočekao Novu 2026. (VIDEO)

Danas pre 23 minuta
Svet dočekuje Novu godinu – Kiribati prvi zakoračili u 2026., vatromet u Oklandu

Svet dočekuje Novu godinu – Kiribati prvi zakoračili u 2026., vatromet u Oklandu

RTS pre 13 minuta
Ovde je već stigla 2026. godina! FOTO/VIDEO

Ovde je već stigla 2026. godina! FOTO/VIDEO

B92 pre 23 minuta
Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026. godinu (VIDEO)

Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026. godinu (VIDEO)

Politika pre 23 minuta
Stiže Nova godina - Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026.

Stiže Nova godina - Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026.

RTV pre 1 sat
(VIDEO) Novi Zeland uz vatromet dočekao Novu godinu

(VIDEO) Novi Zeland uz vatromet dočekao Novu godinu

N1 Info pre 1 sat
Stigla 2026: Novi Zeland uz vatromet dočekao Novu godinu

Stigla 2026: Novi Zeland uz vatromet dočekao Novu godinu

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TwitterNova godina

Putovanja, najnovije vesti »

„Ukupno 3.500 raketa lansirane sa različitih spratova“: Novi Zeland vatrometom dočekao Novu 2026. (VIDEO)

„Ukupno 3.500 raketa lansirane sa različitih spratova“: Novi Zeland vatrometom dočekao Novu 2026. (VIDEO)

Danas pre 23 minuta
Svet dočekuje Novu godinu – Kiribati prvi zakoračili u 2026., vatromet u Oklandu

Svet dočekuje Novu godinu – Kiribati prvi zakoračili u 2026., vatromet u Oklandu

RTS pre 13 minuta
Ovde je već stigla 2026. godina! FOTO/VIDEO

Ovde je već stigla 2026. godina! FOTO/VIDEO

B92 pre 23 minuta
Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026. godinu (VIDEO)

Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026. godinu (VIDEO)

Politika pre 23 minuta
Stiže Nova godina - Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026.

Stiže Nova godina - Novi Zeland uz vatromet dočekao 2026.

RTV pre 1 sat