FOTO VIDEO Oni već slave: Nova godina stigla na Kiribate, pa Novi Zeland

Pacifička država Kiribati prva je dočekala Novu godinu.

Njeno najveće ostrvo, Kiritimati, ušlo je u 2026. godinu u 11 časova po srednjoevropskom vremenu. Sledeći se od 2025. godine oprostio Novi Zeland. HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 31, 2025 Stanovnici Oklanda ušli su uz šareni vatromet iznad Skaj Tauera, najveće zgrade na Novom Zelandu. Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building