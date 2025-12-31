Počeo zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Počeo zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počeo je danas, a završava se 16. januara sledeće godine.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara, najavilo je ranije Ministarstvo prosvete. Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počeo je 24. decembra i traje do 9. januara sledeće godine. Drugo polugodište đacima u Vojvodini počinje 12. januara sledeće godine. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026, u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, sretenjski, prolećni i letnji raspust.
