Većina prodavnica danas radi skraćeno

Sremska Mitrovica – Planiranje praznične kupovine uvek podrazumeva i proveru radnog vremena prodavnica, koje se tokom novogodišnjih i božićnih praznika razlikuje od uobičajenog.

Većina velikih trgovinskih lanaca u Sremskoj Mitrovici najavila je skraćeno radno vreme uoči praznika, kao i neradne dane za 1. i 7. januar. U utorak, 31. decembra, većina prodavnica, supermarketa i tržnih centara radiće skraćeno, uglavnom do 18 časova, kako bi zaposleni imali vremena da se pripreme za doček Nove godine. Iz Univerexporta napominju da online porudžbine i pojedine usluge mogu imati dodatna ograničenja tokom praznika. Manji trgovinski objekti i butici