Od danas zimski raspust i u školama centralne Srbije

Pressek pre 1 sat  |  pressek, foto: M.O.
U osnovnim i srednjim školama u centralnoj Srbiji danas počinje zimski raspust.

U Vojvodini je, da podsetimi, raspust počeo 24. decembra Za đake u centralnoj Srbiji rugo polugodište počeće 19. januara 2026. godine. Prvi nastavni dan za učenike u Vojvodini biće 9. januar 2026. godine. Prvi naredni kraći odmor imaće već na Sretenje, kada neće ići u školu 15. i 16. februara. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.
