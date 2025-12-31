Uhapšeni Albanci sa 30 kilograma kokaina

Zbog sumnje da su na Zajedničkoj tački prelaska Merdare pokušali da prokrijumčare više od 30 kilograma kokaina, policija u Prokuplju, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su dvojicu državljana Albanije, starosti 23 i 25 godina, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno, uhapšeni su S. L. i B. U., koji se sumnjiče da su drogu prevozili u kombi vozilu „mercedes“ albanskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao S. L., dok se B. U. nalazio na mestu suvozača. Droga je otkrivena tokom zajedničke kontrole policije i carinika, kada je detaljnim pregledom vozila u šupljinama ispod tapacira pronađeno 28 paketa sa ukupno 30 kilograma i 896 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain. U policiji navode da je