Šta su nama izbori

Ma koliko grupacija bilo, na izbore ćemo izaći u samo dve kolone. U jednoj su lopuže i ustrašeni, a u drugoj su oni koji razumevaju uzrok novosadske tragedije. Možemo li pre toga pobediti sebe i „gubitnički“ mentalitet zameniti pobedničkim? Jer, i to se vežba, kao i sve drugo

Primakla se ta godina, navodno: nova, a, kao, izvesno – izborna. Ovu odlazeću, godinu smeše žalovanja i nadanja, ne možemo ni zvati „godinom“: više je to bilo ono, Arsen bi rekao, nepomično vrijeme, prosta matematička, kalendarska činjenica, isečak između dva dogovorena datuma koji nešto označavaju, a znače malo. Ili ništa. Napred rečeno imalo bi implicirati da nas čeka nekakvo ubrzanje, neko pokretanje tokova, ne samo vremenskih. I biće da je tako: pod nepomičnim