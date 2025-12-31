Entoni o Jokićevoj povredi: Ovo je prilika za ostale da se dokažu

Entoni o Jokićevoj povredi: Ovo je prilika za ostale da se dokažu

Nekadašnji košarkaš Denver nagetsa Karmelo Entoni rekao je za En-Bi-Si da će povreda Nikole Jokića biti veliki problem za ekipu, ali i prilika za ostale igrače da se dokažu.

Jokić se povredio u porazu od Majamija, a dodatni pregledi su pokazali da ga očekuje najmanje mesec dana pauze. Entoni je izjavio da će Jokićeva povreda pokazati koliko ostali igrači mogu da doprinesu. "Za mene ovo nije pitanje da li Denver može da preživi. Zapravo je bitno šta ovaj trenutak donosi drugim momcima. Reč je o identitetu Denvera i o njihovom šampionskom pedigreu. Pitanje je kako će pristupiti ovome bez vodećeg strelca, bez čoveka koji nam otvara
