Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

Policija je reagovala nakon prijave nestanka, a telo je pronađeno na periferiji grada Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposlen u Sektoru unutrašnje kontrole, večeras je izvršio samoubistvo iz službenog vatrenog oružja u Novom Pazaru.

Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se ponovo udaljio sa lica mesta sopstvenim vozilom. Pola sata kasnije nakon što je prvobitno pronađen, policija je pronašla telo. Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”. Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar
