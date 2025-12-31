Carinici i policija juče zaplenili više od 30 kilograma kokaina

Carinici i policija juče zaplenili više od 30 kilograma kokaina

BEOGRAD - Zajedničkim radom carinskih i policijskih službenika tokom jučerašnjeg dana je sprečeno krijumčarenje 30.896 grama praškaste materije, za koju, na osnovu analiza sa lica mesta, postoji osnovana sumnja da se radi o kokainu, saopštila je Uprava carina.

Droga raspoređena u 28 paketa otkrivena je tokom detaljne kontrole u fabričkim šupljinama kombija. Vozač kombija, otkriveni narkotik i vozilo predati su u dalju nadležnost policije i tužilaštva, kaže se u saopštenju. Više detalja o ovoj zapleni za sada nije poznato.
