Dobrodošli na planinu, RTV1 u 15.10

NOVI SAD - Učitelj Mihael Kortez premešten je iz Rima u školu u selu Rupe, park Abruco. Ona je na rubu zatvaranja zbog nedovoljnog broja upisanih učenika. Dok učitelj pokušava da održi školu otvorenom, u idiličnom zimskom i letnjem okruženju, pojavljuju se brojni izazovi...

Žanr: komedija, drama Režija: Riccardo Milani Scenario: Riccardo Mila Glavne uloge: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Alessandra Barbonetti, Franca Di Cicco, Elisa Di Eusanio Godina proizvodnje: 2021. Zemlje proizvodnje: Italija