Zbog lošeg vremena u Turskoj otkazani letovi i obustavljena nastava u više pokrajina

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
ANKARA - Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, uključujući obilne snežne padavine, poledicu i niske temperature, u Turskoj su otkazani brojni letovi, dok je nastava obustavljena u više pokrajina, saopštile su nadležne institucije.

Portparol kompanije Turkish Airlines Jahja Ustun izjavio je da je za 31. decembr otkazan 61 let uglavnom ka istočnim i centralnim delovima zemlje, ističući da je bezbednost putnika prioritet, prenosi Anadolija. Zbog lošeg vremena, nastava je privremeno obustavljena u brojnim provincijama i okruzima širom Turske. Većina guvernera donela je odluku o jednodnevnoj ili dvodnevnoj obustavi nastave u svim javnim i privatnim obrazovnim ustanovama, uključujući vrtiće i
Politika pre 5 sati
Blic pre 6 sati
RTV pre 17 minuta
Danas pre 12 minuta
RTS pre 17 minuta
Radio 021 pre 12 minuta
Telegraf pre 7 minuta