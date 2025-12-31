Dizni dobija kaznu od 10 mln dolara i zabranu zbog kršenja zakona o privatnosti dece

Kompanija Volt Dizni pristala je da plati građansku kaznu od 10 miliona dolara u sklopu poravnanja za rešavanje navoda o kršenju zakona o privatnosti dece, saopštilo je danas Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država. "Ministarstvo pravde je čvrsto posvećeno nastojanjima da roditelji imaju pravo glasa o tome kako se informacije o njihovoj deci prikupljaju i koriste", rekao je pomoćnik državnog tužioca Bret Šumejt iz Građanskog odeljenja Ministarstva
