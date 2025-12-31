Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona vrednih 9,5 milijardi dolara

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona vrednih 9,5 milijardi dolara

Vodeći kineski avio-prevoznik Er Čajna saopštio je danas da je zajedno s njegovom podružnicom potpisao sporazum sa proizvođačem aviona Erbasom o kupovini 60 letelica models A320NEO.

Reč je o poslu vrednom oko 9,5 milijardi dolara po kataloškim cenama, preneo je Rojters. Avioni će biti isporučeni u serijama od 2028. do 2032. godine, saopštila je Er Čajna. Sporazum je usledio nakon sličnih najava ove nedelje od nekoliko drugih kineskih avio-prevoznika, među kojima se u i Spring erlajns i Džunjao erlajns. Te dve kompanije su takođe otkrile planove za kupovinu aviona evropskog konzorcijuma Erbas. (Telegraf Biznis/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Penjaroja: Dobro smo se borili 35 minuta

Penjaroja: Dobro smo se borili 35 minuta

Politika pre 16 minuta
Zemljotres pogodio Jadran, treslo se na dubini od 11 kilometara u blizini ovog grada

Zemljotres pogodio Jadran, treslo se na dubini od 11 kilometara u blizini ovog grada

Blic pre 1 sat
Ukinut pritvor Dragani Sotirovski: Bivšoj gradonačelnici Niša zabranjeno da napušta stan

Ukinut pritvor Dragani Sotirovski: Bivšoj gradonačelnici Niša zabranjeno da napušta stan

Blic pre 3 sata
Određen pritvor osumnjičenom koji je napao ženu na Novom Beogradu

Određen pritvor osumnjičenom koji je napao ženu na Novom Beogradu

Nedeljnik pre 1 dan
Retki minerali postali novo oružje u globalnom ratu tehnologije i moći

Retki minerali postali novo oružje u globalnom ratu tehnologije i moći

Biznis i finansije pre 1 dan
U Italiji se vodi nikad zanimljivija borba za titulu, Roma je to dokazala

U Italiji se vodi nikad zanimljivija borba za titulu, Roma je to dokazala

Telegraf pre 1 dan
Šta znamo o ruskim optužbama da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju?

Šta znamo o ruskim optužbama da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju?

N1 Info pre 1 sat

Ključne reči

TanjugRojtersKinaErbasDolarAvion

Najnovije vesti »

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

RTV Novi Pazar pre 11 minuta
Izgoreo auto nasred ulice u Smederevu! Nema povređenih i paketići spešeni (video)

Izgoreo auto nasred ulice u Smederevu! Nema povređenih i paketići spešeni (video)

Kurir pre 6 minuta
Užičke teta Mrazice ove godine ispunile 95 želja! Obradovale mališane iz socijalno ugroženih porodica! Pogledajte osmehe na…

Užičke teta Mrazice ove godine ispunile 95 želja! Obradovale mališane iz socijalno ugroženih porodica! Pogledajte osmehe na njihovim licima (foto)

Kurir pre 1 minut
Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona vrednih 9,5 milijardi dolara

Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona vrednih 9,5 milijardi dolara

Telegraf pre 11 minuta
Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

Vremeplov: Jeljcin se povukao i ustupio vlast Putinu

RTV pre 56 minuta