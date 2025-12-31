Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona vrednih 9,5 milijardi dolara

Vodeći kineski avio-prevoznik Er Čajna saopštio je danas da je zajedno s njegovom podružnicom potpisao sporazum sa proizvođačem aviona Erbasom o kupovini 60 letelica models A320NEO.

Reč je o poslu vrednom oko 9,5 milijardi dolara po kataloškim cenama, preneo je Rojters. Avioni će biti isporučeni u serijama od 2028. do 2032. godine, saopštila je Er Čajna. Sporazum je usledio nakon sličnih najava ove nedelje od nekoliko drugih kineskih avio-prevoznika, među kojima se u i Spring erlajns i Džunjao erlajns. Te dve kompanije su takođe otkrile planove za kupovinu aviona evropskog konzorcijuma Erbas. (Telegraf Biznis/Tanjug)