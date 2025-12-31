Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Lepe vesti za samofinansirajuće studente

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Lepe vesti za samofinansirajuće studente
Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će omogućiti još jednu isplatu povraćaja sredstava samofinansirajućim studentima za 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini krajem januara 2026. godine, imajući u vidu da deo visokoškolskih ustanova ima tehničke probleme sa dostavljanjem kompletnih i ispravnih podataka o samofinansirajućim studentima i iznosima plaćenih školarina za prvi put upisane predmete. Visokoškolske
