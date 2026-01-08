Vidović: Od 4. januara 40 intervencija vatrogasno-spasilačkih ekipa, 20 ljudi evakuisano

BEOGRAD - Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije MUP-a izjavio je da su od 4. januara, od kada intenzivno širom Srbije padaju sneg i ledena kiša, do sada Vatrogasno-spasilački timovi intervenisali 40 puta i tom prilikom evakuisali 20 osoba i istakao da je vanredna situacija proglašena u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju delu teritorije Prijepolja i Malom Zvorniku.

"Većina su to bile intervencije uklanjanja oborenih stabala, ali su rađene i evakuacije određenim delovima, gde su naši građani ostali zaglavljeni zbog snežnih padavina ili zbog povećanja vodostaja na određenim rekama", rekao je Vidović za RTS. Kada je reč o vodostaju reka, Vidović je naglasio da je najveći problem pravio Lim, ali da je vodostaj te reke trenutno u opadanju. Dodao je da je Drina trenutno u porastu, pa je na teritoriji Malog Zvornika i Ljubovije u