Selaković: Hapšenje Kneževića predstavlja grubo kršenje volje naroda

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je danas da hapšenje lidera srpskog naroda u Crnoj Gori i predsednika Demokratske narodne partije, Milana Kneževića, predstavlja grubo kršenje volje naroda i nasilje nad čovekom koji se za prava svog naroda bori bez kompromisa i zazora. - Izražavam punu podršku mom dragom bratu, prijatelju i saborcu uz očekivanje da pravda bude što pre ispunjena njegovim puštanjem na slobodu i da Srbi u Crnoj Gori napokon postanu ravnopravni