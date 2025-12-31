Selaković: Hapšenje Kneževića predstavlja grubo kršenje volje naroda

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Selaković: Hapšenje Kneževića predstavlja grubo kršenje volje naroda
Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je danas da hapšenje lidera srpskog naroda u Crnoj Gori i predsednika Demokratske narodne partije, Milana Kneževića, predstavlja grubo kršenje volje naroda i nasilje nad čovekom koji se za prava svog naroda bori bez kompromisa i zazora. - Izražavam punu podršku mom dragom bratu, prijatelju i saborcu uz očekivanje da pravda bude što pre ispunjena njegovim puštanjem na slobodu i da Srbi u Crnoj Gori napokon postanu ravnopravni
Crna Gora, Ministar kulture, Narodna partija, Nikola Selaković, hapšenje, Milan Knežević

