Nikola Jokić je upravo ostao bez MVP titule

pre 1 sat
To je naravno najmanji problem u ovom trenutku, jer su vesti o stepenu povrede najboljeg košarkaša sveta pozitivne. Jokiću tri MVP titile, a moglo je i više

Mesec dana je „ništa“ u poređenju sa trajnim oštećenjem ukrštenih ligamenata kolena, operaciji, pauzi od najmanje šest meseci, ali… I ovako, pauza koju će centar Denvera morati da napravi izbaciće ga iz trke za najprestižniju individualnu nagradu u NBA ligi, kao i konkurencije za ostale selekcije kada je sezona 2025/26 u pitanju. Naime, da bi igrač bio konkurentan za bilo koju individualnu nagradu, mora da odigra najmanje 65 utakmica u ligaškom delu sezone. Prve
