Dobra vest za građane Srbije; Vučić: "NIS ima pravo da radi, očekujem već 5. januara 85.000 tona nafte"
B92 pre 11 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da 2026. godina bude najbolja do sada i istakao da neće biti ekonomskih problema ako bude rešeno pitanje Rafinerije, ali da su mogući razni politički pritisci.
Vučić je izjavio da očekuje da Rafinerija počne u potpunosti da radi do 17. ili 19. januara, kao i da se do isteka operativne licence za NIS - 23. januara dogovore Rusi i Mađari o kupovini ruskog udela u NIS-u. "To za građane Srbije je jedna dobra vest, nisu svi problemi rešeni. Ono što je važno jeste da NIS od sinoć ima pravo da plati, dopremi i ponovo proiivodi naftne derivate iz sirove nafte. Mi mislimo da je po prvom radnom danu, a to je 5.1. NIS plati 85.000