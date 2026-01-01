Dobra vest za građane Srbije; Vučić: "NIS ima pravo da radi, očekujem već 5. januara 85.000 tona nafte"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da 2026. godina bude najbolja do sada i istakao da neće biti ekonomskih problema ako bude rešeno pitanje Rafinerije, ali da su mogući razni politički pritisci.

Vučić je izjavio da očekuje da Rafinerija počne u potpunosti da radi do 17. ili 19. januara, kao i da se do isteka operativne licence za NIS - 23. januara dogovore Rusi i Mađari o kupovini ruskog udela u NIS-u. "To za građane Srbije je jedna dobra vest, nisu svi problemi rešeni. Ono što je važno jeste da NIS od sinoć ima pravo da plati, dopremi i ponovo proiivodi naftne derivate iz sirove nafte. Mi mislimo da je po prvom radnom danu, a to je 5.1. NIS plati 85.000