Hitna pomoć: Velik broj intervencija ali bez težih povreda, dosta pijanih, pa i među mladima

Beta pre 31 minuta

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod dve saobraćane nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, ali je broj intervencija bio velik, što se i očekivalo jer je dočekana Nova godina, rečeno je u ovoj službi agenciji Beta.

Hitna pomoć je intevernisala noćas 146 puta, što je osetno više nego i vikendima kada je inače veći broj intervencija nego običnim danima.

Na javnim mestima je, takođe, zabeležen velik broj intervencija - 46, od toga mnoge zbog alkoholisanosti.

Iz beogradske Hitne pomoći upozoravaju da je među alkoholisanima, iz godine u godinu, sve više mladih, praktično i deca, od 14 do 17 godina. 

(Beta, 01.01.2026)

