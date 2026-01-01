Građani Novog Sada odali počast stradalima u padu nadstrešnice, obeleženo 14 meseci od tragedije (video)

Građani Novog Sada okupili su se kako bi odali počast stradalima u nesreći.

Raskrsnica je blokirana na 16 minuta Građani Novog Sada okupili su se kod Železničke stanice u ovom gradu, gde su u 11.52 odali počast stradalima u padu nadstrešnice. Na taj način obeležili su 14 meseci od ove tragedije u kojoj je poginulo 16 ljudi. Raskrsnica Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja blokirana je na 16 minuta, za svakog stradalog po minut. Natpise sa imenima njih 16-oro ali i porukama poput: "Još je uvek 11.52", pokazali su okupljeni građani