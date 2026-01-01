Nadica Ademov o skandalu u novogodišnjoj noći: Nije htela da peva, otkrila sve: "Dostojanstvo nema cenu"

Navodi da su izmene satnice i nepoštovanje dogovora uzrokovale njenu odluku.

Pevačica Nadica Ademov odbila je pevanje na novogodišnjem nastupu zbog neslaganja sa organizatorima. Pevačica Nadica Ademov tokom novogodišnje noći nije zapevala na bini Beogradskog sajma, iako je to bio prvobitni plani i dogovor, ističući da neće pevati zbog neprofesionalnosti organizatora, te je napustila halu. Ovim povodom, Nadica Ademov se oglasila za "Blic" i otkrila detalje koji su doveli do toga da odustane od nastupa. - Pre svega želim da istaknem da mi je