Pijan seo za volan, pa pregazio dve žene. Oglasio se MUP o jezivoj nesreći u Velikoj Moštanici: Telo jedne nađeno u kanalu pored puta

Blic pre 2 sata
Pijan seo za volan, pa pregazio dve žene. Oglasio se MUP o jezivoj nesreći u Velikoj Moštanici: Telo jedne nađeno u kanalu…
Osumnjičenom je određeno zadržavanje i sledi sprovođenje nadležnim organima Utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola, sa sadržajem od 1,19 promila Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N.T. (66) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je večeras u
Danas pre 1 sat
Danas pre 3 sata
TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPbezbednost u saobraćaju

