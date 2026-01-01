U dve saobraćajne nezgode tri osobe lakše povređene

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći. Vozač (29) koji je u 21.29 sati izgubio kontrolu nad vozilom i na auto-putu u visini Beogradske arene udario u bankinu, prevezen je sa lakšim povredama na VMA. U saobraćajnoj nezgodi koja se u 19.42 sati dogodila na Trgu Nikole Pašića, na skretanju pa Terazijskom tunelu, lakše su povređene dve žene, kojima je
