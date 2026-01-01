Hitna: Dve saobraćajke i pozivi zbog alkoholisanih osoba

B92 pre 1 sat
Hitna: Dve saobraćajke i pozivi zbog alkoholisanih osoba

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Vozač (29) koji je u 21.29 sati izgubio kontrolu nad vozilom i na auto-putu u visini Beogradske arene udario u bankinu, prevezen je sa lakšim povredama na VMA. U saobraćajnoj nezgodi koja se u 19.42 sati dogodila na Trgu Nikole Pašića, na skretanju pa Terazijskom tunelu, lakše su povređene dve žene, kojima je pomoć pružena na licu mesta. Hitna pomoć je tokom noći imala 150 intervencija, od kojih je 43 bilo na javnom mestu. Najviše intervencija na javnom mestu bilo
