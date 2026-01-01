U Novom Sadu pre ponoći građani odali poštu za žrtve pada nadstrešnice: 16 minuta tišine za 16 stradalih

Blic pre 52 minuta
U Novom Sadu pre ponoći građani odali poštu za žrtve pada nadstrešnice: 16 minuta tišine za 16 stradalih

Na novosadskom Trgu slobode u centru grada okupili su se građani kako bi u 23.52 časova uz 16 minuta tišine odali poštu stradalima pod nadstrešnicom.

Zborovi koji su i pozvali Novosađane na okupljanje istakli su da će isto proteći bez transparenata i u tišini, te pozvali da se i 1. januara okupe ispred Železničke stanice u 11.52 kako bi se na isti način obeležilo tačno 14 meseci od pada nadstrešnice. U isto vreme u centru Novog Sada su prisutni i mnogi posetioci, među kojima i dosta stranaca. Oni su ovde došli kako bi dočekali ponoć na Trgu.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Novosađani dočekali Novu 2026. godinu

Novosađani dočekali Novu 2026. godinu

Radio 021 pre 1 sat
Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Medijska kutija pre 56 minuta
Novosadski i niški studenti 1. januara obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Novosadski i niški studenti 1. januara obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Spektakla na nebu: Beograđani i gosti prestonice dočekali Novu 2026. na Sava promenadi uz vatromet i šou dronova

Euronews pre 37 minuta
Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Sputnik pre 2 minuta
Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

B92 pre 1 minut
Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beta pre 1 sat
Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Od „galskog“ do „Božićnog seoceta“

Radar pre 1 sat