U Novom Sadu pre ponoći građani odali poštu za žrtve pada nadstrešnice: 16 minuta tišine za 16 stradalih

Na novosadskom Trgu slobode u centru grada okupili su se građani kako bi u 23.52 časova uz 16 minuta tišine odali poštu stradalima pod nadstrešnicom.

Zborovi koji su i pozvali Novosađane na okupljanje istakli su da će isto proteći bez transparenata i u tišini, te pozvali da se i 1. januara okupe ispred Železničke stanice u 11.52 kako bi se na isti način obeležilo tačno 14 meseci od pada nadstrešnice. U isto vreme u centru Novog Sada su prisutni i mnogi posetioci, među kojima i dosta stranaca. Oni su ovde došli kako bi dočekali ponoć na Trgu.