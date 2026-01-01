Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi uz vatromet (FOTO)

Danas pre 5 sati  |  Beta
Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi uz vatromet (FOTO)

Veliki broj Beograđana dočekao je Novu godinu u centru grada, uglavnom šetnjom kroz pešačku zonu – Knez Mihailovu ulicu, ili na nekom od novogodišnjih štanodva sa pićem i hranom uz sporadične vatromete, jer zvaničnog dočeka u organizaciji Grada nije bilo.

Beograđane i strane turiste u novogodišnjoj noći zabavljali su trubači obučeni u Deda Mrazove, ulični svirači, kao i glasna muzika koja je dolazila sa tih štandova postavljenih u okviru manifestacije „Beogradska zima“. U centru grada, kafići i restorani iz kojih se takođe čuje glasna muzika, uključujući i pojedine bašte, gotovo u potpunosti ispunjeni, javlja reporter agencije Beta. Za razliku od ostatka grada, u samom centru koji je bogatije okićen rasvetom, oseća
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beta pre 5 sati
Srećna Nova godina!

Srećna Nova godina!

RTS pre 6 sati
Veliki broj Beograđana u centru grada, iako nema zvaničnog dočeka Nove godine

Veliki broj Beograđana u centru grada, iako nema zvaničnog dočeka Nove godine

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaBeograd na vodi

Društvo, najnovije vesti »

Macut obišao prvu bebu rođenu u 2026. u Višegradskoj

Macut obišao prvu bebu rođenu u 2026. u Višegradskoj

RTV pre 1 minut
Holivud nije mrtav, ali mu nije lako

Holivud nije mrtav, ali mu nije lako

Velike priče pre 36 minuta
Prva Nova godina bez…

Prva Nova godina bez…

Velike priče pre 1 sat
Isplata uvećanih penzija, nova poskupljenja, krediti za mlade... Evo šta će sve obeležiti Novu 2026. godinu: Ovo je detaljan…

Isplata uvećanih penzija, nova poskupljenja, krediti za mlade... Evo šta će sve obeležiti Novu 2026. godinu: Ovo je detaljan spisak

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za 1. januar: Debeli minus na startu 2026, evo kakvo vreme nas čeka do kraja nedelje

Vremenska prognoza za 1. januar: Debeli minus na startu 2026, evo kakvo vreme nas čeka do kraja nedelje

Mondo pre 1 sat