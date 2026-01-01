Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi uz vatromet (FOTO)

Veliki broj Beograđana dočekao je Novu godinu u centru grada, uglavnom šetnjom kroz pešačku zonu – Knez Mihailovu ulicu, ili na nekom od novogodišnjih štanodva sa pićem i hranom uz sporadične vatromete, jer zvaničnog dočeka u organizaciji Grada nije bilo.

Beograđane i strane turiste u novogodišnjoj noći zabavljali su trubači obučeni u Deda Mrazove, ulični svirači, kao i glasna muzika koja je dolazila sa tih štandova postavljenih u okviru manifestacije „Beogradska zima“. U centru grada, kafići i restorani iz kojih se takođe čuje glasna muzika, uključujući i pojedine bašte, gotovo u potpunosti ispunjeni, javlja reporter agencije Beta. Za razliku od ostatka grada, u samom centru koji je bogatije okićen rasvetom, oseća