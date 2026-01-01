Srećna Nova godina!

Redakcija Internet portala Radio-televizije Srbije želi Vam srećnu i uspešnu Novu 2026. godinu.

Građani Srbije, kao i obično, dočekali su Novu godinu u svom domu ili u gostima, u nekom od restorana, a više gradova u Srbiji ipak se odlučilo na proslavu na otvorenom. Veliki broj Beograđana i gostiju iz inostranstva dočekao je Novu godinu na ulicama i trgovima glavnog grada. Neke od domaćih zvezda nastupale su u Beogradu na vodi. Na Trgu republike i ispred Skupštine Srbije ove godine nije bilo organizovanog dočeka. Na Zlatiboru je već tradicionalno bio jedan od