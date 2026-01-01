Beograđani dočekali Novu godinu u centru grada i Beogradu na vodi

Beta pre 1 sat

Veliki broj Beograđana dočekao je Novu godinu u centru grada, uglavnom šetnjom kroz pešačku zonu - Knez Mihailovu ulicu, ili na nekom od novogodišnjih štanodva sa pićem i hranom uz sporadične vatromete, jer zvaničnog dočeka u organizaciji Grada nije bilo.

Beograđane i strane turiste u novogodišnjoj noći zabavljali su trubači obučeni u Deda Mrazove, ulični svirači, kao i glasna muzika koja je dolazila sa tih štandova postavljenih u okviru manifestacije "Beogradska zima".

U centru grada, kafići i restorani iz kojih se takođe čuje glasna muzika, uključujući i pojedine bašte, gotovo u potpunosti ispunjeni, javlja reporter agencije Beta.

Za razliku od ostatka grada, u samom centru koji je bogatije okićen rasvetom, oseća se novogodišnji atmosfera.

Na samom Trgu republike ove godine nije bilo novogodišnjeg koncerta, ali su postavljeni brojni štandovi sa novogodišnjim posluženjem i pićem - hranom, slatkišima i kuvanim vinom i rakijom, koji će, kako au rekli agenciji Beta, raditi do posle ponoći.

Posetioce je na Trgu republike zabavljao i didžej koji je puštao muziku sa bine do 21 sat, nakon čega je zvaničan deo manifestacije "Beogradska zima" završen.

Doček je, sa druge strane, u privatnoj režiji organizovan u Beogradu na vodi, gde su posetioci Novu godinu dočekali uz vatromet sa Kule Beograd, dron šou, kao i koncerte Senide, Goce Tržan, Aleksandre Radović i orkestra Bobana Markovića.

"Novogodišnji bazar", postavljen na ulici ispred Doma Narodne skupštine, na mestu na kome se mesecima nalazilo šatorsko naselje sa pristalicama vlasti, nešto posle 21 čas nije radio.

Prolaz građanima u tom delu grada je u potpunosti slobodan, izuzev dela Pionirskog parka koji je i dalje ograđen, a prisutno je i nekoliko vozila policije koja obezbeđuje taj prostor.

U saobraćaju u centru Beograda, kao i u javnom gradskom prevozu, nema većih gužvi.

(Beta, 01.01.2026)