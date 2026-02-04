Jedna pobeda ne čini proleće

Radar pre 35 minuta  |  Dragana Nikoletić
Jedna pobeda ne čini proleće

Mnogi od marifetluka opštinskih funkcionera i rukovodilaca javnih preduzeća, za koje je Inicijativa Barajevo podnela krivične prijave, čekaju sudski rasplet. Druge slučajeve još „češljaju“

Kada su članovi udruženja Barajevo inicijativa krenuli da „češljaju“ po opštinskim i dokumentima javnih preduzeća u toj opštini na rubu prestonice, a to je april prošle godine, znali su da se upuštaju u sizifovski posao. Sve ono što su primećivali kao građani, trebalo je dokazati papirima, prijaviti, a onda i naterati nadležne da isprave. A afere su se nizale kao na pokretnoj traci SNS-a, koji vlada i ovom opštinom. Jedan im je skandal ipak smetao više od svih
