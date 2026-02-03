Zaposleni u TOK izašli ispred zgrade tužilaštva u Beogradu protestujući zbog pravosudnih zakona

Rešetka pre 3 sata
Zaposleni u TOK izašli ispred zgrade tužilaštva u Beogradu protestujući zbog pravosudnih zakona

Zaposleni u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) u Beogradu izašli su jutros u devet časova ispred zgrade tužilaštva u Ustaničkoj ulici, protestujući zbog usvajanja pravosudnih zakona na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića.

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal najavio je da će se protest zaposlenih odvijati svakodnevno, pre suđenja u trajanju od 10 minuta, kako ne bi bila ugrožena prava lica u postupcima i funkcionisanje pravosudnog sistema, budući da nosioci pravosudnih funkcija nemaju pravo na obustavu rada i pravo na štrajk. „Javni tužioci i svi zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal danas su izašli ispred zgrade Posebnog odeljenja za organizovani
