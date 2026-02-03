Tužioci i zaposleni u TOK-u protestvovali u Ustaničkoj zbog novih zakona: "Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen"

Tužioci i zaposleni u Tužilaštvu za organizovani kriminal su protestvovali zbog donetog seta pravosudnih zakona.

Kako je navedeno u saopštenju TOK-a, javni tužioci i svi zaposlenu su u devet časova izašli ispred zgrade Posebnog odeljenja za organizovani kriminal u Ustaničkoj 29. Oni su izrazili protest zbog donetog seta pravosudnih zakona, a posebno zbog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu kojim se predviđa da "javnom tužiocu koji je, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo ili u javno tužilaštvo posebne