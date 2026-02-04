Na današnji dan, 4. februar

Danas je sreda, 4. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

211 - Umro je rimski car Lukije Septimije Sever Pertinaks, osnivač dinastije Severa. Ograničio je vlast Senata, umesto kojeg je "Carski savet" počeo da izdaje zakone. Oslanjao se isključivo na armiju i započeo je niz takozvanih vojničkih careva, pošto je posle njegove smrti, vojska počela samovoljno da postavlja, zbacuje i uklanja careve, sve do stupanja na presto Dioklecijana 285. 1746 - Rođen je poljski nacionalni junak Tadeuš Anžej Bonaventura Košćuško, američki