Novosadski i niški studenti 1. januara obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 4 sati  |  Nova.rs
Novosadski i niški studenti 1. januara obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi niškog Univerziteta pozvali su građane da se sutra, 1. januara, okupe u centru grada kako bi obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Takođe, novosadski studenti i zborovi najavili su za 1. januar pomen ispred Železničke stanice povodom odavanja pošte poginulima pre godinu dana u tom gradu. Okupljanje u Nišu je zakazano u 15 sati na raskrsnici kod Ureda, odakle će prošetati do mosta kod Tvrđave, gde će sa 16 minuta tišine odati poštu za 16 stradalih ljudi u nesreći u Novom Sadu. „Četrnaest meseci kasnije, pravda još uvek nije stigla, niko nije odgovarao za njihove izgubljene živote“, napisali su.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Novom Sadu pre ponoći građani odali poštu za žrtve pada nadstrešnice: 16 minuta tišine za 16 stradalih

U Novom Sadu pre ponoći građani odali poštu za žrtve pada nadstrešnice: 16 minuta tišine za 16 stradalih

Blic pre 2 sata
Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niški studenti obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Medijska kutija pre 2 sata
Novosađani dočekali Novu 2026. godinu

Novosađani dočekali Novu 2026. godinu

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Beta pre 1 sat
Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Beta pre 58 minuta
Vremeplov: Umro Viktor Novak, autor "Magnum crimena",

Vremeplov: Umro Viktor Novak, autor "Magnum crimena",

RTV pre 53 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Oglasili se prvi put u novoj godini, temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije pašće sneg!

RHMZ izdao upozorenje: Oglasili se prvi put u novoj godini, temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije pašće sneg!

Blic pre 1 sat
Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Zemlje širom sveta svečano dočekale 2026. godinu

Radio sto plus pre 43 minuta