Švajcarska proglasila petodnevnu žalost nakon požara u baru

Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran-Montana poginulo više od 40 ljudi, dok je 115 povređeno.

Kako prenosi švajcarski protal 20mintes, u tom periodu zastave na zgradama institucija u toj zemlji biće spuštene na pola koplja. Predsednik Švajcarske Gi Parmelin, opisao je požar kao jedan od najtragičnijih događaja u istoriji zemlje i poručio da je Švajcarska dužna da osigura da se ovakva tragedija nikada ne ponovi, prenosi Gardijan. Nesreća se desila tokom proslave Nove godine, a bar "Le Constellation" bio je prepun mladih ljudi, među kojima je bilo i turista