Prva beba u Beogradu u 2026. je dečak: Mama Marina i sin su dobro - rodio se sekund posle ponoći

Prva beba u Novoj 2026. godini rođena je u GAK Višegradska u Beogradu.

U pitanju je dečak, porodila se majka Marina Milošević. Dečak je težak 3910 grama, dugačak 51 cm, mama i beba su dobro. Prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund, saopštio je odmah posle ponoći direktor ove ustanove, prof. dr Aleksandar Stefanović. Bebi želimo dobro zdravlje, puno sreće i radosti, a roditeljima čestitamo na prinovi. Kurir.rs/Telegraf