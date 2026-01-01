Prva beba u Beogradu u 2026. je dečak: Mama Marina i sin su dobro - rodio se sekund posle ponoći

Kurir pre 1 sat  |  Telegraf
Prva beba u Beogradu u 2026. je dečak: Mama Marina i sin su dobro - rodio se sekund posle ponoći

Prva beba u Novoj 2026. godini rođena je u GAK Višegradska u Beogradu.

U pitanju je dečak, porodila se majka Marina Milošević. Dečak je težak 3910 grama, dugačak 51 cm, mama i beba su dobro. Prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund, saopštio je odmah posle ponoći direktor ove ustanove, prof. dr Aleksandar Stefanović. Bebi želimo dobro zdravlje, puno sreće i radosti, a roditeljima čestitamo na prinovi. Kurir.rs/Telegraf
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira…

Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira

Blic pre 2 minuta
Prva beba u 2026: Dečak rođen u GAK Višegradska u prvoj sekundi posle ponoći, težak 3.910 grama

Prva beba u 2026: Dečak rođen u GAK Višegradska u prvoj sekundi posle ponoći, težak 3.910 grama

Euronews pre 27 minuta
Spektakl na dočeku Nove godine u Beogradu: Pogledajte vatromet iznad reke Save (foto)

Spektakl na dočeku Nove godine u Beogradu: Pogledajte vatromet iznad reke Save (foto)

Mondo pre 1 sat
Rođena prva beba u 2026. godini: Ovo je novi stanovnik Beograda, sjajne vesti na početku godine

Rođena prva beba u 2026. godini: Ovo je novi stanovnik Beograda, sjajne vesti na početku godine

Mondo pre 1 sat
Dva dečaka i devojčica rođeni u Beogradu u prvom minutu 2026. godine

Dva dečaka i devojčica rođeni u Beogradu u prvom minutu 2026. godine

Danas pre 52 minuta
Rođena prva beba u Novoj 2026. godini! Stižu srećne vesti, čestitamo!

Rođena prva beba u Novoj 2026. godini! Stižu srećne vesti, čestitamo!

Telegraf pre 1 sat
Ovo je prva beba koja je rođena u novoj 2026. godini! Fotografija koja će vam ulepšati novogodišnju noć

Ovo je prva beba koja je rođena u novoj 2026. godini! Fotografija koja će vam ulepšati novogodišnju noć

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaBeba

Beograd, najnovije vesti »

Prva beba u 2026: Dečak rođen u GAK Višegradska u prvoj sekundi posle ponoći, težak 3.910 grama

Prva beba u 2026: Dečak rođen u GAK Višegradska u prvoj sekundi posle ponoći, težak 3.910 grama

Euronews pre 27 minuta
Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira…

Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira

Blic pre 2 minuta
Hitna pomoć: Povećan broj intervencija u Beogradu, uglavnom zbog tuča i alkoholisanog stanja

Hitna pomoć: Povećan broj intervencija u Beogradu, uglavnom zbog tuča i alkoholisanog stanja

Danas pre 32 minuta
Dva dečaka i devojčica rođeni u Beogradu u prvom minutu 2026. godine

Dva dečaka i devojčica rođeni u Beogradu u prvom minutu 2026. godine

Danas pre 52 minuta
Rođena prva beba u 2026. godini: Ovo je novi stanovnik Beograda, sjajne vesti na početku godine

Rođena prva beba u 2026. godini: Ovo je novi stanovnik Beograda, sjajne vesti na početku godine

Mondo pre 1 sat