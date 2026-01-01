NIS: Posebna licenca SAD omogućava ponovno pokretanje rafinerije i uvoz sirove nafte

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
NIS: Posebna licenca SAD omogućava ponovno pokretanje rafinerije i uvoz sirove nafte

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je američko Ministarstvo finansija izdalo kompaniji posebnu licencu, kojom joj se ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti, zaključno sa 23. januarom, kao i održavanje poslovanja.

Tom licencom se omogućava i održavanje ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje. U saopštenju NIS se navodi da su američke sankcije prema kompaniji stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra. Ministarstvo finansija SAD je izdalo licencu akcionarima i zainteresovanim
