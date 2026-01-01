Domen Prevc pobedom u Garmišu povećao prednost u plasmanu turneje Četiri skakaonice

Nedeljnik pre 1 sat
Domen Prevc pobedom u Garmišu povećao prednost u plasmanu turneje Četiri skakaonice

Slovenački ski skakač Domen Prevc pobedio je danas na takmičenju u Garmiš-Partenkirhenu, na drugoj stanici 74.

Novogodišnje turneje Četiri skakaonice. Prevc (26) je tako nastavio odličan niz i upisao sedmi trijumf u poslednjih osam takmičenja u Svetskom kupu, a povećao je i prednost u ukupnom poretku Novogodišnje turneje. On je u prvoj seriji ostvario skok od 143 metra, dok je u drugoj seriji imao dva metra kraći skok, što je bilo dovoljno za 303,1 poen. Domen Prevc je doneo peti trijumf Sloveniji na skakaonici u Garmišu u okviru Novogodišnje turneje. Pre njega dve pobede
