Bugarska postala deo zone evra

Bugarska je od danas postala 21. članica evrozone, u kojoj su zemlje Evropske unije koje kao valutu koriste evro i koje su za to morale da ispune stroge uslove Evropske centralne banke.

Dosadašnja bugarska nacionalna valuta lev je već godinama bila fiksno vezana za evro, a prethodno je još 1990-ih godina njen kurs bio fiksiran jedan prema jedan za bivšu nemačku marku. Utoliko se veruje da je Bugarska dobro pripremljena za prelazak na evro. Fiksni kurs je već godinama da jedan evro iznosi 1,9558 leva. Izvesnih problema građani Bugarske su imali sa nabavkom početnih paketića kovanica evra, i to zbog načina kako su ih prodavale komercijalne banke, i