U Novom Sadu odata pošta stradalima na Železničkoj stanici

NIN pre 18 minuta  |  Beta
U Novom Sadu odata pošta stradalima na Železničkoj stanici

Novosadski studenti u blokadi i zborovi građana odali su danas poštu žrtvama koje su poginule 1. novembra 2024. godine kada je na njih pala betonska nadstrešnica na Železničkoj stanici u tom gradu. " Novi Sad pamti.

Ali Novi Sad ne ćuti, i nikada neće – dok odgovorni za njihovu smrt ne budu privedeni pravdi", poručili su studenti i predstavnici zborova. Građani su tokom šesnaestominutne tišine u rukama držali papire sa imenima poginulih. "16 žrtava, 14 meseci, nula odgovornih", pisalo je na jednom od transparenata. Raskrsnica kod Železničke stanice bila je blokirana tokom odavanja pošte. Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu saopštili su da se danas navršava 14
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

N1 Info pre 18 minuta
Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi

Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi

NoviSad.com pre 8 minuta
U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

RTS pre 38 minuta
Deo studenata i građana Novog Sada i Niša odali poštu stradalima u padu nadstrešnice, obeleženo 14 meseci od tragedije (foto…

Deo studenata i građana Novog Sada i Niša odali poštu stradalima u padu nadstrešnice, obeleženo 14 meseci od tragedije (foto, video)

Blic pre 1 sat
Četrnaest meseci od tragedije u Novom Sadu: Građani i studenti odali poštu nastradalima ispred Železničke stanice

Četrnaest meseci od tragedije u Novom Sadu: Građani i studenti odali poštu nastradalima ispred Železničke stanice

Newsmax Balkans pre 1 sat
Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice (FOTO i VIDEO)

Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 1 sat
Noć protekla mirno

Noć protekla mirno

Prokuplje press pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Navršeno 14 meseci od pada nadstrešnice: Studenti poručili - tragedija nas obavezuje da istrajemo

Navršeno 14 meseci od pada nadstrešnice: Studenti poručili - tragedija nas obavezuje da istrajemo

N1 Info pre 23 minuta
Akademska zajednica pisala premijeru Macutu: Još uvek imate priliku...

Akademska zajednica pisala premijeru Macutu: Još uvek imate priliku...

N1 Info pre 33 minuta
Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

N1 Info pre 18 minuta
FENOMENI: Kako su nam se dogodili ćaci?

FENOMENI: Kako su nam se dogodili ćaci?

Danas pre 8 minuta
'Nezapamćeno' novogodišnje nasilje u Holandiji

'Nezapamćeno' novogodišnje nasilje u Holandiji

BBC News pre 43 minuta