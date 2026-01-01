Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Sutra pretežno oblačno i toplije

U Srbiji će sutra vreme biti promenljivo na krajnjem severu i jugu, a pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus devet do tri, a najviša od četiri na krajnjem severozapadu Srbije i južnoj Srbiji do 15 na zapadu zemlje. U Beogradu sutra promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko tri, a najviša
