Stiže otopljenje, preti i olujni vetar: Od ovog datuma sneg, ovi delovi Srbije biće prvi na udaru zahlađenja
Telegraf pre 14 minuta | Telegraf.rs
Nakon ledenog jutra i temperatura u minsu, čak i do -16, u Srbiji će danas biti prohladno, ali malo toplije i uz dosta sunca.
Maksimalna temperatura biće od 2 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 6 stepeni. Međutim, uskoro sledi preokret vremena. Srbija će već od sutra biti pod uticajem ciklona. Očekuje se naoblačenje, a kiša će padati u većini predela, osim u centralnim i jugoistočnim predelima gde će biti suvo, delom dana i potpuno sunčano. Počeće da duva veoma jak jugozapadni vetar i otopliće, usled priliva osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana. Jugozapadni vetar