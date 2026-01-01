Stiže otopljenje, preti i olujni vetar: Od ovog datuma sneg, ovi delovi Srbije biće prvi na udaru zahlađenja

Nakon ledenog jutra i temperatura u minsu, čak i do -16, u Srbiji će danas biti prohladno, ali malo toplije i uz dosta sunca.

Maksimalna temperatura biće od 2 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 6 stepeni. Međutim, uskoro sledi preokret vremena. Srbija će već od sutra biti pod uticajem ciklona. Očekuje se naoblačenje, a kiša će padati u većini predela, osim u centralnim i jugoistočnim predelima gde će biti suvo, delom dana i potpuno sunčano. Počeće da duva veoma jak jugozapadni vetar i otopliće, usled priliva osetno toplije vazdušne mase sa Mediterana. Jugozapadni vetar